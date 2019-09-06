"غرامة القبلة"... الأوقاف السورية توضح حقيقة هذه الوثيقة

كشفت وزارة الأوقاف السورية أن وثيقة "غرامة القبلة" التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي هي وثيقة مزورة وقالت إن "مصدرها الخونة خارج القطر"، مؤكدة أنه لا يوجد في الوزارة شعبة اسمها "شعبة الأخلاق العامة".

قالت وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية إن الوثيقة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي أسماها البعض وثيقة "غرامة فعل فاضح"، هي وثيقة مزورة ومصدرها "الخونة خارج القطر".

وبينت الوزارة أنه وبعد التدقيق، تبين أن "هذه الوثيقة صادرة عن الخونة خارج القطر وإن النص المكتوب والجهد المبذول في تزويرها وإخراجها يبين مدى و عمق التحريض على وزارة الأوقاف".

وأكد المنشور أنه لا توجد في الوزارة شعبة اسمها " شعبة الأخلاق العامة".

وجاء في المنشور: "يتداول البعض على وسائل التواصل كذبا وزوراً وثيقة أسموها (غرامة فعل فاضح) ويدعون أنها صادرة عن وزارة الأوقاف /شعبة الأخلاق العامة ، وعليه تؤكد الوزارة مايلي :

- لا يوجد شعبة في وزارة الأوقاف اسمها شعبة الأخلاق العامة.

- الوثيقة مزورة تماما ولا تمت للحقيقة بصلة.

- التزوير والتعامل بالمزور جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة والسجن.

- تبين من خلال التدقيق أن هذه الوثيقة صادرة عن الخونة خارج القطر وإن النص المكتوب والجهد المبذول في تزويرها وإخراجها يبين مدى و عمق التحريض على وزارة الأوقاف.

- إن الأيدي التي قامت بتزوير هذه الوثيقة هي ذاتها من قامت سابقا بتزوير نسخ قانون الأوقاف بغية تحريض الناس لإحداث الفتنة.

- إن وزارة الأوقاف تحتفظ بحقها في اتباع السبل القانونية تجاه المواقع والصفحات التي تقوم بنشر هذه الوثيقة.

وكانت صفحات وسائل التواصل السورية تداولت صورة لوثيقة مزورة أسماها البعض "وثيقة فعل فاضح"، فيما أسمتها صفحات أخرى "غرامة القبلة" والتي قالوا أنها تعادل 500 ليرة سورية.