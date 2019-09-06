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    الجيش اليمني، جنوب اليمن 31 أغسطس 2019

    باحثة: بيان السعودية فيه رسالة مشفرة للإمارات بإعادة التزامها بوحدة التحالف

    © REUTERS / Ali Owidha
    العالم العربي
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    قالت الأكاديمية والباحثة السياسية، سيلين جريزي، إن "الخلاف الموجود في الجنوب اليمني هو خلاف مصالح بين المملكة العربية السعودية والإمارات ولكنه خلاف بالوكالة، لأن الأهداف لم تكن نفسها منذ البداية خاصة وأن البيان الذي صدر لم يوجه إلى دولة مشاركة في التحالف وإنما وجه إلى المجلس الانتقالي".

    وأضافت جريزي لراديو "سبوتنيك" أن "البيان ربما يكون رسالة مشفرة ليس فقط للمجلس الانتقالي وإنما رسالة أو توضيح لدولة الإمارات التي تعرف مسبقا أن هناك تحالفا ويجب الالتزام به وأي شيء يخرج عن نطاق هذا التحالف أو نطاق الوحدة غير مقبول".

    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة مكة، السعودية
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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    ولفتت جريزي إلى أن "مستقبل التحالف متذبذب وكان ذلك واضحا منذ البداية فقد كان مكونا من عشرة دول ثم انتهى بدولتين فقط وكان سبب انسحاب هذه الدول كمصر والمغرب وغيرها يعود لأسباب جيوسياسية، فالأهداف التي حددت من البداية لم تكن هي ذاتها التي نفذت في الواقع".

    في سياق متصل، أصدرت الحكومة اليمنية، أمس الخميس، أول رد على بيان السعودية، الذي وصفته مواقع التواصل بـ"الحاسم".

    ورحبت الحكومة اليمنية، في بيان نشرته عبر وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ببيان المملكة العربية السعودية الصادر، والذي أكد على تأييدهم للطلب الذي تقدمت به المملكة.

    وثمنت الجمهورية اليمنية في بيانها، "موقف المملكة الرافض بشكل تام للتصعيد الأخير في بعض المحافظات الجنوبية، ورفض كافة آثارها وتأكيدها الكامل على ضرورة استعادة كافة مؤسسات ومعسكرات الدولة، وحرصها الكامل على استقرار اليمن باعتبار أن تهديد استقرار اليمن يعتبر تهديدا لأمن واستقرار المملكة".

    وكانت المملكة العربية السعودية، قد أصدرت بيانا "حاسما" بشأن الأحداث الواقعة في عدن، وبعد أيام من مطالبة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بتدخل المملكة عقب ما وصفه بـ"القصف الإماراتي".

    ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيانا، قالت فيه إن المملكة تؤكد استمرارها في دعم الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته.

    انظر أيضا:

    الكشف عن مخطط إرسال الولايات المتحدة الأسلحة الصربية إلى سوريا واليمن
    اليمن... المجلس الانتقالي يعلن سعيه لإقامة دولة جنوبية بنظام الأقاليم
    بيان "حاسم" من السعودية بعد أيام من مطالبة رئيس اليمن بتدخلها عقب "القصف الإماراتي"
    أول تعليق من الحكومة اليمنية على بيان السعودية "الحاسم"
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    الكلمات الدلالية:
    حكم السعودية, اليمن
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