مقتل فلسطيني ثان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة شرقي غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن مصرع فلسطيني ثان برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة

القدس - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة: "قتل فلسطيني ثان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة" .

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، عن "استشهاد الشاب علي سامي الأشقر، 21 عاماً، في المستشفى".

وأضافت الوزارة في بيانها أن "الطواقم الطبية تعاملت مع 23 إصابة، منها 15 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ 73 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".

وقد انطلقت مسيرات الجمعة الحادية والسبعين بعد ظهر اليوم الجمعة في عدد من نقاط التماس الحدودية شرقي قطاع غزة. حيث دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة الواسعة في هذه المسيرات تحت عنوان "جمعة لبيك يا أقصى".