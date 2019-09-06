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18:41 06 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    بعد استقالة غرينبلات... ترامب يستعد للإعلان عن "صفقة القرن"

    © REUTERS / TASOS KATOPODIS
    العالم العربي
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    قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستعد للإعلان عن "صفقة القرن".

    وأشار بومبيو إلى أن ترامب، سيكشف خلال الأسابيع المقبلة عن رؤيته لخطة السلام في الشرق الأوسط.

    وقال بومبيو في مؤتمر صحفي "خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط باتت جاهزة الآن، وأعتقد أن ترامب سيكشف عنها قريبا".

    وأردف "تلك الخطة استغرقنا في إعدادها نحو عامين ونصف العام، والتي سيمكنها تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام بين كل الأطراف".

    السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات
    © REUTERS / POOL
    ترامب يعلن استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط غرينبلات
    يأتي ذلك بعد يوم واحد، من إعلان ترامب عن استقالة مبعوثه للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.

    ونشر ترامب، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها "بعد ما يقرب من 3 سنوات من وجوده ضمن فريق إدارتي، سيترك جيسون غرينبلات منصبه في البيت الأبيض، من أجل متابعة أعماله الخاصة".

    وتابع قائلا "كان جيسون صديقا مخلصا ورائعا أيضا، ومحاميا رائعا".

    ومضى بقوله "لن ينسى أحد تفانيه من أجل إسرائيل، والسعي إلى تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين".

    وأتم بقوله "سنشتاق إليك، شكرا لك جيسون".

    وتعد استقالة غرينبلات مفاجئة، إذ تأتي قبيل الموعد المرتقب لإعلان الإدارة الأمريكية عن الشق السياسي لصفقة القرن، الذي سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، المقررة في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.

    وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول استقالة جيسون غرينبلات، قائلا: "أود أن أشكر جيسون غرينبلات لعمله الدؤوب من أجل الأمن والسلام، ولعدم تردده ولو للحظة بقول الحقيقة عن دولة إسرائيل في وجه جميع المسيئين لسمعتها. شكرا لك يا جيسون".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار صفقة القرن, صفقة القرن, جيسون غرينبلات, مايك بومبيو, دونالد ترامب, إسرائيل, فلسطين, الولايات المتحدة الأمريكية
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