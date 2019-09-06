اليمن... "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين بقصف شرق البيضاء

قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، إن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بقصف في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، أن الجماعة استهدفت بصاروخ محلي الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3 كم) وعدد من قذائف المدفعية تجمعاً للجيش اليمني في جبهة ناطع شرق البيضاء.

وأكد أن القصف الصاروخي والمدفعي أوقع عدداً من القتلى والجرحى من العسكريين.

وكان نحو 20 قتيلاً وجريحاً من الجيش اليمني و"أنصار الله" قد سقطوا، الثلاثاء الماضي، إثر تجدد المواجهات بين الطرفين في جبهة ناطع شرق البيضاء .

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.