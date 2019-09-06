قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

هنأت قطر السودان وشعبه بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، معتبرة أنها خطوة مهمة في اتجاه تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة وبناء دولة المؤسسات والقانون.

عبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي لها اليوم الجمعة، عن سعادة دولة قطر الغامرة بتغليب الأطراف السودانية روح الحوار والتوافق والمصلحة الوطنية "ما مهد الطريق لتشكيل حكومة معبرة عن أشواق الشعب السوداني الكريم ورغبته في التمثيل المتوازن للشباب والنساء ومناطق البلاد المختلفة".

وأعرب البيان عن أمل دولة قطر في أن تحقق الحكومة السودانية الجديدة النجاحات المنشودة وأن يعم السلام ربوع البلاد في أقرب الآجال.

وأكد بيان الخارجية القطرية على دعم دولة قطر الكامل للسودان في هذه المرحلة التاريخية، وشدد على موقفها الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، تشكيلة الحكومة الانتقالية.

وقال حمدوك إن الحكومة السودانية الجديدة ستعمل فورا بشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن البلاد تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخها، وأوضح رئيس الوزراء أن التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة جاء حرصا على تمثيل جميع السودانيين.

وأكد حمدوك على أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام، مبينا أن الظروف مناسبة لتحقيق السلام في السودان، وتم تعيين عمر بشير منيس لوزارة شؤون مجلس الوزراء، والفريق أول ركن جمال الدين عمر، وزيرا للدفاع، والفريق شرطة الطريفي إدريس، وزيرا للداخلية.