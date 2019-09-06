Widgets Magazine
تسجيل
23:36 06 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    عناصر من قسد في ريف دير الزور الشرقي

    شرق الفرات السوري يعاني... احتجاجات وفلتان أمني و"قسد" تداهم حي في الرقة

    © AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 11

    داهمت فصائل من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة أمريكيا حي المشلب في مدينة الرقة السورية واعتقلت شابين، وسط تنامي الفلتان الأمني والاحتجاجات ضدها في مختلف مناطق شرق الفرات السوري.

    ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر أهلية أن: "ميليشيا (قسد) اختطفت بإسناد من قوات الاحتلال الأمريكي شابين اثنين بعد مداهمتها بقوة السلاح والمدرعات الأمريكية حي المشلب في مدينة الرقة لأسباب مجهولة".

    فصائل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسيطر على مباني حكومية سورية في الحسكة
    © Sputnik . ATIYA ATIYA
    مع انسحابهم من "المنطقة الآمنة"... "قسد" تحتل مبان حكومية سورية في الحسكة
    وبحسب الوكالة، "تشهد مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" حالة من الفلتان الأمني وعمليات السطو والنهب وذلك بسبب سوء الحياة المعيشية نتيجة استئثار وسيطرة الميليشيات الانفصالية المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على جميع سبل ومصادر الدخل والحياة ضمن مناطق سيطرتها ولا سيما الزراعة حيث عمدت إلى الانتقام من الفلاحين وذلك بإحراق محاصيلهم الزراعية بسبب عدم بيعهم المحاصيل بأثمان بخسة لتلك الميليشيات وفرضت الضرائب على السكان المحليين وأبقتهم تحت رحمة إدارة تتبع مباشرة لهذه الميليشيات وقوات الاحتلال الأمريكي".

    ولفتت الوكالة إلى أن ممارسات "قسد" سببت حالة من الرفض والاحتجاجات الأهلية ضدها، وأوضحت أن: "أهالي الجزيرة يخرجون بشكل شبه يومي بمظاهرات تطالب بطرد هذه الميليشيات من مناطقهم وطرد قوات الاحتلال الأمريكي التي تديرها وتشغلها خدمة لمشاريعها ضمن مناطق الجزيرة وغالبا ما تواجه هذه الاحتجاجات والمظاهرات بقوة السلاح والرصاص الحي الذي يطلق على المتظاهرين حيث سقط خلال الفترة الماضية عشرات الجرحى والشهداء في صفوف سكان القرى والبلدات التي عملت تلك الميليشيات على اقتحامها بدعم أمريكي تحت حجج وذرائع عدة".

    وشهدت الأسابيع الماضية خروج مظاهرات على نطاق واسع ضد "قسد" في أرياف دير الزور والحسكة والرقة احتجاجا على ممارساتها وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل واحتكار النفط وسرقته وبيعه بالتعاون مع الشركات غير القانونية التي تتعامل معها.

    من جهة ثانية تتواصل الهجمات المجهولة ضد عناصر "قسد" فيمختلف أنحاء شرق الفرات، والتي أدت إلى مقتل العديد من عناصرها، فيما تصر تركيا على انسحاب الوحدات الكردية المقاتلة من المناطق الحدودية في الشمال السوري، بينما أعلنت دمشق رسميا أن وجهى الجيش السوري بعد تحرير إدلب ستكون شرق الفرات.

    انظر أيضا:

    "قسد" تلقي القبض على "جلاد داعش" في الرقة
    تنظيم "قسد" يعتقل رئيس اتحاد العمال بمحافظة الحسكة السورية
    تلاميذ في الحسكة السورية يرفضون مناهج "قسد" وهذا ما يفعلونه كل يوم
    مع انسحابهم من "المنطقة الآمنة"... "قسد" تحتل مبان حكومية سورية في الحسكة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى أولان باتور عاصمة منغوليا، 3 سبتمبر 2019
    بدء عام دراسي جديد وعراك في برلمان... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمركيا حول قلق تركيا بخصوص المناطق الآمنة في سوريا
    أمريكا: وجود تركيا لوحدها في المناطق الآمنة لن يكفي
    إنفوجرافيك - المليارات السلمية الأمريكية للأفغان
    "المليارات السلمية" الأمريكية للأفغان
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك