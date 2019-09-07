الجيش اليمني يعلن صد هجوم لـ"أنصار الله" غرب تعز

تجددت المواجهات، يوم الجمعة، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، إن "مواجهات عنيفة اندلعت في أطراف تبة الخزان بعزلة اليمن في مديرية مقبنة غرب تعز، اثر هجوم شنه الحوثيون بمختلف الأسلحة على مواقع الجيش في محاولة للتقدم".

وأكدت "إحباط هجوم الحوثيين عقب مواجهات استمرت أكثر من ساعتين، امتدت إلى تباب فضل جنوب غربي جبل الشيخ سعيد في المديرية ذاتها".

وأشارت إلى "تنفيذ الحوثيين قصفا عشوائيا أدى إلى إصابة امرأتين إحداهما في حالة خطرة".

تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.