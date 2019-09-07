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    قوات سعودية على الحدود اليمنية

    "أنصار الله": قتلى وجرحى من العسكريين السعوديين بقصف على منفذ الطوال الحدودي

    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
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    قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الجمعة، إن قتلى وجرحى سقطوا من قوات سعودية ويمنية بقصف استهدفهم في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

    القاهرة - سبوتنيك. وذكرت "أنصار الله" عبر حساب مركزها الإعلامي على "تويتر"، أنها شنت قصفا بقذائف المدفعية على تجمعات عسكرية سعودية ويمنية في منفذ الطوال الحدودي بمديرية حرض قبالة قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

    اختبار إطلاق الصاروخ البالستي في إيران، 9 مارس/ آذار 2016.
    © AP Photo / Fars News Agency/Omid Vahabzadeh
    "أنصار الله" تعلن إطلاق صواريخ باليستية على أهداف عسكرية في السعودية
    ووفقا للمركز، أوقع القصف المدفعي عشرات القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين.

    ويأتي القصف عقب ساعات من إعلان "أنصار الله" السيطرة على مواقع للجيش اليمني، خلال عملية هجومية معاكسة شنها مقاتلوها على القوات الحكومية، بعد كسرهم زحفا لها باتجاه منفذ الطوال الحدودي في حرض.

    في السياق، قتل وأصيب جنود يمنيون بقصف مماثل نفذه مقاتلو الجماعة على تجمعات لقوات يمنية في مثلث عاهم بمديرية حرض وغربها.

    إلى ذلك، أطلقت "أنصار الله" صاروخا محلي الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات" وعددا من قذائف المدفعية على قوات يمنية تضم آليات في مديرية حيران شمال غربي حجة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، حسب إعلام الجماعة.

    وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

    وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

    كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله, اليمن
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