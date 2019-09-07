الانتخابات الفرعية بجنوب لبنان تتجه إلى التزكية بعد انسحاب المرشح المعارض

أعلنت المرشحة عن الإنتخابات الفرعية في جنوبي لبنان، المحامية ​بشرى الخليل​، يوم أمس الجمعة عزوفها عن خوض الانتخابات بعد لقائها نائب الأمين العام ل​حزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​.

وفي تصريح لها بعد لقائها قاسم قالت الخليل إلى أن "الشيخ قاسم أبلغني رغبة الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله بانسحابي من الانتخابات​ ولا يمكن الا آخذ هذا الطلب بعين الاعتبار ولكنا "ضعاف" أمام السيد".

وأضافت الخليل قائلة "لدي حيثية كبيرة في المنطقة وكان من المفترض أن آخذ أرقاما كبيرة والنتيجة لم تكن محسومة لصالح مرشح "حزب الله" للانتخابات الفرعية في صور حسن عزالدين والكثير ومن الناس كانت ستشارك في الانتخابات بسبب ترشحي لها وإمكانيات الفوز كانت واردة والدراسات كشفت ذلك".

وفي وقت سابق، كانت أعلنت مرشحة ثالثة قد أعلنت عزوفها عن الترشح قبل انتهاء المهلة القانونية التي أعلنتها وزارة الداخلية اللبنانية.

وبعد إنسحاب خليل بات الشيخ حسن عز الدين المرشح الوحيد للمقعد النيابي الشاغر، وينتظر أن تعلن وزارة الداخلية حسم الموضوع.