أنباء عن إصابة مستوطنين بجراح خطيرة في عملية طعن بالضفة الغربية

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المسعفين يعالجون صبي في السابعة عشر من عمره في حالة خطيرة، مطاب بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، ورجل يبلغ من العمر 60 عاما، مصاب بجروح طفيفة.

وبحسب شاهد عيان من البلدة، فإن الجيش الإسرائيلي حشد قواته على مدخل مدينة عزون، بالضفة الغربية.