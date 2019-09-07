أنباء عن إصابة مستوطنين بجراح خطيرة في عملية طعن بالضفة الغربية

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيلي يبلغ من العمر 60 عاما، وصبي يبلغ 17 عاما، أصيبا بإصابات خطيرة، في عملية طعن بالقرب من حاجز إلياهو شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.
שני ישראלים הותקפו בדקירות סמוך— ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) September 7, 2019
לעזון שבשומרון, בן 17 במצב קשהhttps://t.co/ri3XbyybTV pic.twitter.com/5foWzQNcm7
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن المسعفين يعالجون صبي في السابعة عشر من عمره في حالة خطيرة، مطاب بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، ورجل يبلغ من العمر 60 عاما، مصاب بجروح طفيفة.
وبحسب شاهد عيان من البلدة، فإن الجيش الإسرائيلي حشد قواته على مدخل مدينة عزون، بالضفة الغربية.
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