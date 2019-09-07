الدفاعات الجوية السورية تعلن إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة شمال غربي البلاد

أعلن الجيش السوري، أن الدفاعات الجوية تصدت مساء أمس الجمعة، لهجمات بطائرات مسيرة محملة بالقنابل، أطلقها المسلحون على مواقع عسكرية في سهل الغاب في محافظة حماة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري، اليوم السبت، أن "الدفاع الجوي تمكن من تدمير اثنتين من الطائرات المسيرة، وإسقاط الثالثة وتفكيك ذخيرتها دون وقوع أي خسائر في صفوف الجيش".

وكانت الدفاعات الجوية في سوريا تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة اللاذقية على الساحل السوري، يوم الثلاثاء الماصي 3 سبتمبر/ أيلول.

وقال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية إن الدفاعات الجوية بريف المدينة تصدت قبل قليل لأهداف معادية أثناء محاولتها الاقتراب من محيط قاعدة حميميم الجوية، مشيرا إلى أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين على الأقل".

ونمكن الجيش السوري خلال الشهر الماضي، في سياق العملية العسكرية التي يشنها في المنطقة منزوعة السلاح، من استعادة السيطرة على عدد كبير من المدن والقرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي، وتمكن بعد تطويق واقتحام مدينة خان شيخون من فرض حصار محكم على معاقل الإرهابيين في ريف حماة الشمالي ما سهل تقدمه وتحريره لهذا الريف الذي كان يتضمن معاقل رئيسية لآلاف المسلحين، وخطوط دفاع وتحصينات وأسلحة ثقيلة تابعة لتنظيمي جبهة النصرة وجيش العزة الإرهابيين، وذلك قبل إعلان الجانب الروسي عن مبادرته لوقف إطلاق النار التي التزم بها الجيش السوري بشكل تام.