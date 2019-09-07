محكمة سودانية: مواصلة جلسات محاكمة البشير 14 سبتمبر الجاري

أعلنت محكمة سودانية، اليوم السبت، مواصلة جلسات محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، يوم 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، على خلفية اتهامه بتهم فساد والثراء المشبوه، والتعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي.