بعد اختراق طائرة مسيرة الأجواء… محلل إسرائيلي: تغير نوعي خطير

ونشر أمير بوخفوط، الكاتب الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أن هناك حالة خطيرة تمر بها بلاده نتيجة لاختراق طائرة مسيرة للأجواء الإسرائيلية، دون رد، أو دون ملاحظة من الجيش الإسرائيلي.

אירוע חמור ביותר !!! ארגוני הטרור מנסים לשנות את המשוואה ברצועת עזה ! https://t.co/wYpXqVxB54 — amir bohbot (@amirbohbot) September 7, 2019

وقال الكاتب والإعلامي بالموقع الإلكتروني العبري "واللا"، إن الطائرة المسيرة التي انطلقت من جنوب قطاع غزة، قبل قليل، تسببت في إصابة مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي، نتيجة حمل هذه الطائرة لعبوة ناسفة.

1. מי שמקבל הטלת מטען חבלה מרחפן (זו לא פעם ראשונה) על רכב נותן פתח לשיטה שתחזור על עצמה בתדירות גבוהה יותר. הטרור בודק גבולות

2. זו השיטה של דעאש ושאר ארגוני ג'יהאד בסוריה ועיראק.

3. ככה זה התחיל בעזה עם פצמ"רים, רקטות, מנהרות, עפיפוני טרור ובלוני טרור. השלב הבא גם מזל"טים. — amir bohbot (@amirbohbot) September 7, 2019

وأوضح أمير بوخفوط أن معنى دخول طائرة مسيرة دون كشفها، يعني تكرار هذا الأمر، وهو ما سبق مع صواريخ وقذائف فلسطينية اخترقت الأجواء الإسرائيلية، مرات كثيرة، ما ينذر بخطورة الوضع في الداخل الإسرائيلي.

ד.ע - רחפן חמוש שחדר מדרום רצועת עזה הפיל פריט לא מזוהה וחזר לשטח הרצועה https://t.co/wtOyRSqOXX — Rotter Net (@RotterNet) September 7, 2019

وأشار المحلل السياسي الإسرائيلي إلى أن إطلاق طائرة مسيرة من قطاع غزة، قبل قليل، يوحي بأنها طريقة "داعش" وغيرها من المنظمات الجهادية في سوريا والعراق.

הרכב הצה״לי שנפגע מהרחפן pic.twitter.com/ow8sFUz92A — יוסי יהושוע (@YehoshuaYosi) September 7, 2019

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "روتر"، ظهر اليوم، السبت، أن طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة وحلقت لفترة ما فوق مستوطنات غلاف غزة، ثم عادت سالمة، دون أي متابعة من الجيش الإسرائيلي.