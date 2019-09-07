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14:49 07 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الجيش الإسرائيلي على احدود على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد الأحداث الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله

    شاهد حجم الضرر الناجم عن استهداف مستوطنة إسرائيلية بطائرة مسيرة انطلقت من غزة

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم العربي
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    نشرت قناة "المنار" اللبنانية، مقطع فيديو يوضح الأضرار التي لحقت بآلية عسكرية إسرائيلية تم استهدافها من جانب طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة.

    وذكر الموقع الإلكتروني العبري "روتر" أن طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة وحلقت لفترة ما فوق مستوطنات غلاف غزة، ثم عادت سالمة، دون أي متابعة من الجيش الإسرائيلي.

    وأوضح الموقع العبري أن "طائرة مسيرة تسللت من شرق قطاع غزة باتجاه المستوطنات، وألقت جسما غير معروف ثم عادت إلى قطاع غزة بسلام".

    وغرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، لاحقا: "قبل قليل، أطلقت طائرة النار باتجاه خلية مخربين أطلقت طائرة مسيرة صغيرة اجتازت إلى داخل إسرائيل من منطقة جنوب قطاع غزة".

    وأوضح أدرعي "لقد قامت الطائرة المسيرة كما يبدو بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج وعادت فورًا إلى القطاع. لم تقع إصابات بين قواتنا، لقد لحقت أضرار طفيفة بمركبة عسكرية".

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    الكلمات الدلالية:
    مدرعة, طائرة مسيرة, إسرائيل, فلسطين, غزة, الجيش الإسرائيلي
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