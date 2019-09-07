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20:34 07 سبتمبر/ أيلول 2019
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    سيارة تابعة إلى الشرطة السعودية

    توجيه عاجل في السعودية بعد فيديو صادم بين رجل وامرأة داخل فندق

    © AP Photo / Hasan Jamali
    العالم العربي
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    أصدرت السلطات السعودية اليوم السبت توجيهات عاجلة بشأن الفيديو المتداول بين رجل وامرأة في فندق بمحافظة صبيا بالمملكة

    ووجه أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبد العزيز، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات النظامية في الحادثة، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية.

    أفراد من الشرطة السعودية في الرياض
    © AP Photo / Hassan Ammar
    نزيل يضرب موظفة فندق في السعودية والأخيرة توضح سبب "وقح" خلف الحادث... فيديو
    وكان الأمير محمد بن عبدالعزيز تابع قضية الاعتداء فور حدوثها، وطالب بإكمال الإجراءات اللازمة.

    وتصدر "هاشتاغ" #شخص_يعتدي_على_موظفة_فندق، قائمة أكثر الموضوعات رواجا على موقع "تويتر"، وطالب المغردين السعوديين بسرعة القبض على المعتدي على الموظفة، ومعاقبته وفق الأنظمة.

    وبحسب الصحيفة السعودية، فقد كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، عن مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة الاعتداء على الموظفة.

    وقال المصدر: إن النيابة العامة لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه؛ للوقوف على حيثيات القضية وسرعة التنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حقائق الأمور واستكمال التحقيقات من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقا لنظام الإجراءات الجزائية.

    كما وقف فريق من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكذلك مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان المهندس عبده مناجي وفريق من الهيئة على الحادثة لمتابعة حيثيات الاعتداء على حادثة موظفة الفندق.

    وفي ذات السياق، أوضح مالك الفندق، رجل الأعمال عبد الله طيري، "أنه من المؤسف ما حدث لموظفة الاستقبال التي كانت تؤدي عملها في استقبال نزلاء الفندق من اعتداء غير مبرر من قبل أحد الأشخاص".

    وأضاف "طيري" أنه تم توكيل محامي للترافع في قضية الموظفة، وأخذ كافة حقوقها وفق الأنظمة والقوانين.

    وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يصور حادثة اعتداء شاب على موظفة استقبال فندق في محافظة صبيا  بالمملكة العربية السعودية.

    وقالت الموظفة وفقا لما نشرته صحيفة "سبق" السعودية: "دخل أحد المواطنين للفندق وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار".

    وأضافت "رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار ففاجأني بعبارات وقحة وسب أهلي".

    وأكملت "لم أتحمل ما وجهه لي من إهانة، لأقوم بسكب كوب القهوة البارد عليه، وعلى الفور قام بضربي".

    وأتمت الموظفة "باشرت الشرطة الحادث، وتم التحفظ على النزيل، وأطالب بأخذ حقي من النزيل الذي تعرض لي أمام الجميع".

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    الكلمات الدلالية:
    النيابة العامة السعودية, تحرش, اعتداء, فندق, محادثة, السعودية
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