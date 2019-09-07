"أنصار الله": هجمات بطائرات مفخخة على هدف عسكري "هام" في السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله"، مساء اليوم السبت، شن هجوم بطائرات مسيرة مفخخة على أهداف بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية.

وقال بيان للناطق باسم القوات المسلحة للحوثيين، يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على هدف عسكري هام فى خميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2k"، مضيفا أن الطائرات "أصابت أهدافها بدقه عالية".

وأشار العميد سريع إلى أن "عملية سلاح الجو المسير تأتي ردًا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال الساعات الماضية 53 غارة جوية".

وكان سلاح الجو المسير التابع لجماعة "أنصار الله"، قد نفذ أمس الجمعة، هجمات بعدد من طائرات قاصف 2k على هدف عسكري هام في ذات المنطقة بعسير.

وشنت جماعة "أنصار الله" خلال الأيام الماضية، سلسلة عمليات هجومية بطائرات قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط مستهدفا أهدافا حيوية ومرابض الطائرات الحربية بالقاعدة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.