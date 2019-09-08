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    الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة الجديد وخالد الفالح الوزير السابق

    الابن الرابع للملك… كل ما نعرفه عن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي الجديد

    © AFP 2019 / JOE KLAMAR
    العالم العربي
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    عين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس السبت الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا لطاقة خلفا لخالد الفالح. 

    تعيين الأمير عبد العزيز جاء ضمن عدة أوامر ملكية، تختص في مجملها بمجال الطاقة السعودي. 

    الابن الرابع للملك 

    ولد الأمير عبد العزيز بن سلمان، في عام 1960، وهو الابن الرابع للملك سلمان عبد العزيز، ووالدته هي سلطانة بنت تركي السديري التي توفيت في يوليو/ تموز 2011. 

    الأمير عبد العزيز (البالغ من العمر 59 عاما) هو شقيق للأمراء فهد، وأحمد، وسلطان، وفيصل، والأخ غير الشقيق لكل من لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وكذلك الأمير خالد، نائب وزير الدفاع السعودي، والأمير تركي، والأمير نايف، وبندر، وراكان. 

    للأمير عبد العزيز ثلاثة أبناء، الأمير سلطانة، والأمير سلمان والأمير خالد، وهو متزوج من الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود. 

    واضع الاستراتيجية البترولية للمملكة

    حصل الأمير عبد العزيز على ماجستير في الإدارة الصناعية، ودرجة البكالوريوس في علوم الإدارة الصناعية عام 1985 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

    كان الأمير عبد العزيز، يعد منذ الثمانينات الرجل الثاني في وزارة البترول، قبل أن يتحول اسم الوزارة إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. 

    الملك سلمان بن عبد العزيز
    © AFP 2019 / BANDAR AL-JALOUD
    أمر ملكي بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة خلفا لخالد الفالح

    الأمير عبد العزيز أول نائب للوزير في الوزارة، إذ كان يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015، وكذلك أول وزير دولة لشؤون الطاقة في الوزارة نفسها، وهو عضو ثابت في وفد المملكة إلى "أوبك" منذ دخوله إلى الوزارة في 1987.

    وقبل تعيينه وزيرا للطاقة كان الأمير عبد العزيز مساعدا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004 - 2015)، ووكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995 - 2004)، ومستشارا لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987 - 1995). 

    كما شغل منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة (1985 – 1987).

    وترأس الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية و"أرامكو" السعودية لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية. 

    كما كان له دورا في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة "أوبك" في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك لإعداد استراتيجية أوبك للمدى الطويل.

    خبرات واسعة في مجال الطاقة

    إلى جانب منصبه وزيرا للطاقة، الأمير عبد العزيز عضوا في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضوا في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

    كما أعد تصورا لإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية بما في ذلك إعداد المسودة الأولية لنظامه، وتمثيل الوزارة في اللجان المشكلة لدراسة مشروع إنشاء المركز.

    وكان له دورا بارزا في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، كما يرأس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة الطاقة، إضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة، كما يرأس مجموعة تكامل وتنسيق قطاع الكهرباء.

    كما ترأس الفريق المشكل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد شركة "أرامكو" السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية،

    وقد ترأس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الكويتية لبحث مستقبل تطوير المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة. كما يرأس اللجنة الوطنية السعودية لمجلس الطاقة العالمي.

    الكلمات الدلالية:
    وزير الطاقة السعودي, السعودية
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