تواصل إضرابات المعلمين الإردنيين وخلو ساحات مدارس من الطلبة... فيديو

وجرت في معظم مدارس المملكة الأردنية الهاشمية فعاليات الطابور الصباحي بشكل اعتيادي، فيما توجه طلبة إلى غرفهم الصفية في بعض المدارس، وبقي آخرون في الساحات في مدارس أخرى في المملكة، في الوقت الذي امتنع فيه المعلمون من الدخول للغرف الصفية لإعطاء الحصص المعتادة تنفيذا للإضراب الذي دعت إليه نقابة المعلمين للمطالبة بصرف علاوة مهنة بنسبة 50% على رواتبهم، كما نقلت وكالة "بترا".

خافو الله ف الطلاب المساكين الي ينتظرون خروج الطالبات والمعلمات عشان يخشون المدرسة وربي شي محزن ويقهر #احتياجات_مخططات_ولي_العهد_مكه pic.twitter.com/sh3GFtzbQB — عبدالرحمن الزهراني💚👑 (@AtAA1407) September 8, 2019

وعاد طلبة ممن توجهوا إلى مدارسهم صباح اليوم الأحد إلى منازلهم مبكرا فيما خلت ساحات مدارس من الطلبة وتجمع أعداد خارج الأسوار وفي الشوارع المحيطة .

ويصل عدد طلبة المدارس الحكومية إلى نحو مليون ونصف المليون طالب فيما يصل عدد المعلمين إلى نحو 80 ألف معلم ومعلمة وعدد المدارس 3870 مدرسة.

وواصلت المدارس الخاصة عملية التعليم بشكل اعتيادي.