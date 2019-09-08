نتنياهو يحذر من المساس بمواطنيه وجنوده

حذر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أي من تسول له نفسه الاعتداء على مواطنيه وجنوده.

وأكد نتنياهو في مستهل الجلسة الحكومية الإسرائيلية، ظهر اليوم، الأحد، على أن بلاده تتحرك ضد أي محاولة للاعتداء على المواطنين أو الجنود الإسرائيليين، بدعوى المحافظة على أمن إسرائيل.

قلت في مستهل جلسة الحكومة:



عدت من زيارة سريعة للغاية لمدينة لندن حيث التقيت هناك برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وبوزير الدفاع البريطاني، بن والاس، وبوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 8, 2019

وقال نتنياهو:

عدت من زيارة سريعة للغاية لمدينة لندن، حيث التقيت هناك برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وبوزير الدفاع البريطاني، بن والاس، وبوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، هناك احتمال كبير أنني سأصل إلى روسيا أيضًا لمناقشة استمرار التنسيق العسكري مع الرئيس بوتين، وذلك بغية تفادي أي اشتباك إزاء النشاط المتزايد لإيران وأتباعها ضدنا، مقابل نشاطنا المتزايد ضدهم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 8, 2019

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي:

وتناولت كل المناقشات التي أجريناها تقريبًا، وفي الدرجة الأولى القضية الإيرانية وأتباع إيران في منطقتنا وخاصةً حزب الله، والخطوات التي تطالب إسرائيل باتخاذها، والتي اتخذتها إسرائيل بالفعل وستتخذها، بالتنسيق مع الولايات المتحدة قبل غيرها.

بطبيعة الحال، إن قطاع غزة ليس استثناءً ضمن هذا النشاط بحيث شنت عدة طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع الليلة الماضية غارات على أهداف إرهابية رئيسية في عمق قطاع غزة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 8, 2019

وأشار نتنياهو إلى أنه من المحتمل زيارته لروسيا أيضًا لمناقشة استمرار التنسيق العسكري مع الرئيس فيلاديمير بوتين، بزعم تفادي أي اشتباك إزاء النشاط المتزايد لإيران.

وأوضح نتنياهو أن قطاع غزة ليس استثناءً ضمن هذا النشاط، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي شن الليلة الماضية غارات على أهداف في عمق قطاع غزة.