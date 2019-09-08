مصر تتسلم أول طائرة آيرباص إيه 220- 300 في الشرق الأوسط

تسلمت مصر اليوم طائرة آيرباص 220 - 300، كأول دولة في الشرق الأوسط تتسلم هذا الطراز من الشركة.

وذكر بيان صادر عن شركة "مصر للطيران"، اليوم الأحد، فقد "احتفلت شركة مصر للطيران بوصول أولى طائراتها من طراز ايرباص ايه 220-300 والتي وصلت مطار القاهرة الدولي أمس قادمة من كيبيك بكندا، وذلك في إطار خطة مصر للطيران الاستراتيجية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، حيث تتضمن تلك الصفقة شراء 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو عام 2020".

وقال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال الاحتفال، "نفخر بكوننا أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسادسة على مستوى العالم تشغل الطائرات من طراز A220 ضمن أسطولها، فهي واحدة من بين الطائرات الأكثر تطورا وابتكارا على مستوى العالم. وتأتي إضافة هذه الطائرة في إطار استراتيجية مصر للطيران لعام 2025 التي تهدف لتحسين وتطوير جميع الطائرات".

وأضاف أن "التعاون بين مصر للطيران وآيرباص ليس وليد اليوم بل يعود لعام 1980 حين ضمت الشركة لأسطولها طائرات إيه 300-بي4 ثم تلاها العديد من الطرازات التي دعمت أسطول الشركة ليغطي العديد من وجهاتها حول العالم، كما أمتد التعاون لمجالات متعددة في صناعة النقل الجوي مثل الصيانة والتدريب وغيرها مؤكدا على كون مصر للطيران شريك رئيسي لشركة إيرباص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

من جانبه قال المدير الإقليمي لشركة إيرباص في كندا فيليبي بالدوتشي "يسعدنا انضمام شركة مصر للطيران إلى قاعدة مشغلين طائرة الـ ايه 220 المتنامية، ونتطلع لأن تقدم هذه الطائرة العصرية تجربة سفر مميزة للمسافرين على متنها".

وتضم طائرة ايه 220-300 الخاصة بشركة مصر للطيران 140 مقعدا ضمن درجتين، تشمل 15 مقعدا في درجة رجال الأعمال و125 في الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة.