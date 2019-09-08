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    مشهد عام لحقل النفط الصحراء في ليبيا 3 ديسمبر/ كانون الأول 2014

    العراق يبدأ خفض إنتاجه من النفط في أكتوبر

    © REUTERS / Ismail Zitouny
    العالم العربي
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    أكد العراق التزامه باتفاق خفض إنتاج النفط وفق اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وأنه سوف يبدأ خلال هذه الأيام خاصة أكتوبر/ تشرين الأول المقبل خفض إنتاجه الذي اضطر لرفعه خلال أشهر الصيف.

    بغداد - سبوتنيك. وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، في بيان، قبيل مغادرته بغداد، اليوم الأحد، للمشاركة في المنتدى العالمي للطاقة والمجلس الوزاري لأوبك "العراق ملتزم باتفاق خفض الإنتاج، وإجمالي إنتاج العراق سيكون خلال فترة الأيام المقبلة أقل مما تم إنتاجه خلال الأشهر الماضية".

    البرلمان العراقي
    © REUTERS / STRINGER
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    وأضاف الغضبان: إن العراق اضطر لرفع الإنتاج بسبب أشهر الصيف لزيادة الاستهلاك المحلي لتغطية الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.

    وتابع وزير النفط العراقي:

    العراق سيبدأ بخفض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر/كانون الأول عام 2018، اعتبارا من هذه الأيام، وخاصة في أكتوبر/تشرين الأول القادم، حيث ستبدأ فعاليات صيانة المصافي، بالإضافة إلى انخفاض الاستهلاك المحلي.

    ولفت وزير النفط العراقي إلى "وجود مباحثات جدية وصلت إلى مراحل متقدمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول تنظيم الإنتاج والتصدير في الإقليم وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، ونأمل أن نتوصل إلى سياسات وخطط موحدة، وهذا سوف يساعدنا بأن يلتزم العراق بحصته حسب ما هو متفق عليه ضمن الاتفاق مع دول أوبك وخارجها، وصولاً إلى الالتزام الكامل".

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    الكلمات الدلالية:
    اوبك, النفط, العراق
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