بالصور... محمد بن سلمان يلتقي عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في جدة اليوم، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تود يونج، وعضو لجنة الاستخبارات ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور أنجوس كينج.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتواجد أيضا في اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد.