بحضور ولي العهد... وزير الطاقة السعودي الجديد يؤدي القسم أمام الملك (صور)

أدى وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مساء اليوم الأحد، القسم أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) قال الأمير عبدالعزيز، الذي صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيرا للطاقة، أمس السبت، "بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

وذكرت الوكالة أن الوزير الجديد قام بالسلام على الملك بعد أدائه القسم واستمع إلى توجيهاته.

وقالت الوكالة، "حضر أداء القسم، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس السبت أوامر ملكية بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان خلفا له.

والأمير عبد العزيز عضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وله خبرة في قطاع النفط تمتد عشرات السنين.

ويمثل هذا التعيين أول مرة يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية منصب وزير الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وعين الأمير عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة عام 2017 وعمل عن قرب مع وزير النفط السابق على النعيمي كنائبه لسنوات.

وتولى حقيبة النفط خمسة وزراء منذ عام 1960 لم يكن أحد منهم من أفراد الأسرة الحاكمة. وفي الشهر الماضي أنشأت السعودية وزارة للصناعة والموارد المعدنية فاصلة إياها عن وزارة الطاقة الضخمة.

وقبل قرار الفصل كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أنشئت في 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة.

وأعفي الفالح أيضا في الأسبوع الماضي من منصبه كرئيس لشركة أرامكو السعودية وتم تعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة رئيسا جديدا لأرامكو.