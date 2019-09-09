إعلام: "حزب الله" يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة خارج بلدة رامية الجنوبية بلبنان

قالت وسائل إعلام مقربة من "حزب الله" اللبناني، إنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة فجر اليوم الإثنين.

وبحسب قناة "المنار" المقربة من "حزب الله"، تم إسقاط الطائرة بالأسلحة المناسبة في خراج بلدة رامية في جنوب لبنان.

🔴 #المنار_عاجل المقاومة الاسلامية تتصدى لطائرة اسرائيلية مسيرة بالاسلحة المناسبة وتسقطها في خراج بلدة رامية — المنار عاجل (@AlmanarBreaking) September 9, 2019

وأضافت المنار، أن "حزب الله" أعلن أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية أصبحت بيد المقاومين.

وحتى الآن لم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه الأنباء.

🔴 #المنار_عاجل المقاومة الاسلامية: الطائرة المسيرة الاسرائيلية اصبحت بيد المقاومين — المنار عاجل (@AlmanarBreaking) September 9, 2019

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل "حزب الله"، جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.