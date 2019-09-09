إسرائيل تعلن رصد إطلاق قذائف صاروخية من "فيلق القدس" في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد عملية إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من قبل قيادة فيلق القدس الإيراني من داخل سوريا.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر "تويتر"، صباح اليوم الاثنين، "في ساعات الصباح الباكر تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا والتي لم تجتز إلى داخل إسرائيل".

#عاجل في ساعات الصباح الباكر تم رصد اطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من #سوريا والتي لم تجتاز الى داخل #إسرائيل حيث تم اطلاقها من قبل عناصر في #الميليشيات_الشيعية بقيادة #فيلق_القدس الإيراني من مشارف #دمشق.

يعتبر جيش الدفاع #النظام_السوري مسؤولًا عن كل عملية تنطلق من أراضيه — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 9, 2019

وأضاف أدرعي "تم إطلاقها من قبل عناصر في الميليشيات الشيعية بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق"، مشددا "يعتبر جيش الدفاع النظام السوري مسؤولًا عن كل عملية تنطلق من أراضيه".

#عاجل نحن نحذر نظام #بشار_الأسد أنه سيدفع ثمنًا باهظًا على سماحه للإيرانيين وللميليشيات الشيعية العمل من داخل أراضيه حيث يغضّ طرفه، وحتّى يتعاون معها. لا يخفى هذا الشيء علينا. وقد أُعذر من أنذر — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 9, 2019

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يتبع...