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    مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بعد إقرار ميزانية 2019

    صحيفة: هذه الوظيفة أصبحت قاصرة على السعوديين بقوة القانون

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    ذكرت وسائل الإعلام السعودية أن "وظيفة مدراء معارض البيع أصبحت مع بداية العام الهجري الماضي 1440 قاصرة على السعوديين بالكامل".

    وأشارت صحيفة "سبق" السعودية إلى قرار وزارة العمل الذي قضى بتوطين "منافذ البيع" في 12 قطاعا اقتصاديا على 3 مراحل، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى مع أول أيام العام الهجري المنصرم، وشملت 4 قطاعات، هي محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، بالإضافة إلى محال الأواني المنزلية.

    مدينة الرياض، السعودية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © AP Photo / Leah Mills
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    فيما شملت المرحلة الثانية لهذا الإجراء، وبدأ سريانها مع مطلع الشهر الثالث من العام الهجري المنصرم، محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحال الساعات، ومحال النظارات، بينما تنطلق المرحلة الثالثة في الأول من الشهر الرابع للعام الهجري الماضي، والتي تشمل محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومحال مواد الإعمار والبناء، ومحال قطع غيار السيارات، بالإضافة إلى محال السجاد، ومحال الحلويات.

    ولفتت الوزارة السعودية حينها إلى أن هذا القرار "يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص".

    وأفاد دليل إرشادي أصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية بأنه تم "استثناء وظيفة مدير منفذ بيع، والسماح بشغلها من قبل الوافد لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ تطبيق القرار، حتى يتسنى نقل المعرفة للموظفين السعوديين، وهي المهلة التي انتهت بالفعل، وأصبحت الوظيفة قاصرة على السعودي".

    وأكد مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر منصور آل بن علي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "انتهاء مهلة الاستثناء لمهنة مدير معرض لمنفذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا الموطنة، ويتم ضبط أي مخالفة بوجود أجنبي على مهنة مدير معرض حتى وإن زاد عدد الموظفين السعوديين على 10، حسبما ذكر في الشروط العامة في الدليل الإرشادي لتوطين 12 نشاطا اقتصاديا".

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    الكلمات الدلالية:
    وزارة العمل السعودية, القطاع الخاص, سعودة الوظائف, السعودية
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