نائب أردني يشكر الأسد بعد الإفراج عن 5 أردنيين

أعرب النائب الأردني طارق خوري، عن شكره للرئيس السوري بشار الأسد بسبب أفراجه عن 5 أردنيين.

قال النائب طارق خوري إن السلطات السورية أفرجت بمكرمة من الرئيس السوري بشار الأسد عن 5 أردنيين.

وبين خوري أن الأردنيين المفرج عنهم هم فراس سميح نايف صلاح، عبدالله رياض محمود المغربي، عمير مراد زاعور الشرفات، محمد فوزي يوسف جمعة، نجيب عبد المجيد عيسى سويطي، كما نقل موقع "خبرني" الأردني.

الاردن- الاسد يفرج عن 5 اردنيين: خبرني - قال النائب طارق خوري ان السلطات السوري افرجت بمكرمة من الرئيس السوري بشار الأسد عن 5 اردنيين. وبين خوري ان الاردنيين المفرج عنهم هم فراس سميح نايف صلاح / عبدال... https://t.co/gZ4e4dScsV pic.twitter.com/MRVekypjxq — MENAFN.com Arabic (@MENAFNArabic) September 8, 2019

وشكر خوري الرئيس السوري قائلا إنه خصه بالدعوة لزيارة دمشق للإشراف على استلامهم وإعادتهم إلى الأردن.

كما شكر خوري رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة والحكومة الأردنية على التنسيق.