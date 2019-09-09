تونس... حوار تلفزيوني من السجن مع مرشح للانتخابات الرئاسية

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أنها لا تمانع إجراء حوار تلفزيوني مع المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، نبيل القروي، داخل السجن.

قال عضو الهيئة، أنيس الجربوعي، في تصريح لجريدة "الصباح نيوز" إن الهئية لا ترى مانعا في إجراء حوار تلفزيوني مع المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي في السجن."

وأضاف المتحدث "الهيئة موقفها واضح وأعلنته في الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية، ألا وهو الحرص على تدعيم مبدا تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، يبقى بالنسبة للقوي فالكلمة الفصل هي للقضاء وليس للهيئة."

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI مرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية تتحدث عن تعديل الدستور في حال فوزها يأتي ذلك، إثر الأنباء التي تم تداولها، والتي تفيد بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأذن لقناة "الحوار التونسي" بإجراء حوار تلفزيوني مع المرشح نبيل القروي على أن يكون ذلك، في إطار القانون المعمول به.

يذكر أن محامي قناة قناة "الحوار التونسي"، عبد العزيز الصيد، تقدم بطلب إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص إجراء وبث حوار تلفزيوني مع المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، نبيل القروي.