مصر... حريق ضخم على نيل القاهرة

شب حريق هائل داخل أحد محال الأقمشة، في منطقة وكالة البلح التجارية على كورنيش النيل بالقاهرة.

وقال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" إن الحريق نشب في محل أقمشة بمنطقة وكالة البلح الشهيرة، على كورنيش النيل بوسط القاهرة، وامتدت النيران لتلتهم العقار الموجود به المحل.

يتبع...