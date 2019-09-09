مصادر: السعودية تخطط لإدراج أرامكو في السوق المحلية تدريجيا

قالت وكالة "رويترز" إن "مصادر مطلعة" – لم تسمها، أبلغتها أن السعودية تخطط لإدراج واحد بالمئة من شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية في بورصة الرياض قبل نهاية 2019 وواحد بالمئة أخرى في 2020.

ويرغب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في طرح حوالي خمسة بالمئة من الشركة للاكتتاب العام في نهاية المطاف كحجر الزاوية لخطته لتنويع موارد الاقتصاد السعودي بدلا من الاعتماد على النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق الوظائف.

لكن بدلا من التوجه مباشرة صوب طرح عام أولي في سوق أسهم عالمية، تنوي الشركة القيام بإدراج تدريجي محلي أولا، وفقا لما قالته مصادر مطلعة، حسب ما تقوله "رويترز".

ونقلت الوكالة عن مصدر قالت إنه على دراية بالمرحلة الأولى من الإدراج المزمع، قوله إن "التفكير الحالي هو إدراج واحد بالمئة هذا العام، ومثلها العام القادم. سيكون امتصاص هذا أسهل على سوق الأسهم".

وأضاف المصدر "كلما كانت السيولة المستهدفة أصغر، كان الطرح المحلي أسهل وأقرب"، مضيفا أن الإدراج سيكون مفتوحا للمستثمرين الأجانب المؤهلين".