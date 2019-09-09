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18:31 09 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الدفاع الوطني السوري يدمر أهدافا نوعية قرب الحدود العراقية

    رغم المحاولات المستميتة لعرقلته... "الدفاع الوطني" يدمر أهدافا نوعية قرب الحدود العراقية

    © Sputnik . Ahmad al-Kinani
    العالم العربي
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    بالرغم من تعرض خطوطها الخلفية لقصف جوي مجهول أدى لمقتل وإصابة العشرات من مقاتليها، تمكنت قوات "الدفاع الوطني" الرديفة للجيش السوري، اليوم الاثنين، من تدمير أوكار وأعتدة لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في البادية الشرقية المتاخمة للحدود السورية العراقية.

    قال مراسل "سبوتنيك" إن "قوات الدفاع الوطني الرديفة للجيش السوري نفذت اليوم الاثنين عملية لتمشيط واسعة النطاق في منطقة الفيضة بالبادية الشرقية بريف دير الزور، بإسناد جوي من سلاح الجو.

    أشار المراسل إلى أن قصفا جويا استهداف الخطوط الخلفية ومستودعات الذخيرة التابعة للقوات الرديفة في مدينة البوكمال، إلا أن ذلك لم يمنع القوات من إكمال عمليتها المبرمجة مسبقا، واستطاعت خلالها تدمير عتاد وأوكار لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي، ومن تطهير منطقة "الفيضة" المذكورة بالكامل من فلول التنظيم.

    الدفاع الوطني السوري يدمر أهدافا نوعية قرب الحدود العراقية
    © Sputnik . Ahmad al-Kinani
    "الدفاع الوطني" السوري يدمر أهدافا نوعية قرب الحدود العراقية

    وتسعى القوات الرديفة للجيش السوري إلى تطهير المناطق المتاخمة للحدود العراقية بالتزامن مع عمليات مماثلة للجيش العراقي على الطرف الآخر، وذلك بهدف التأمين الكامل لمحيط معبر (البوكمال القائم) بين البلدين، والذي تتعرض الحكومة العراقية لضغوط أمريكية شديدة لتأجيل افتتاحه.

    وأكدت مصادر مطلعة في ريف دير الزور لـ "سبوتنيك" اليوم: "أن هجوما صاروخيا من طائرات مجهولة استهدف مبنى القوات الرديفة للجيش السوري في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي يبعد حوالى 500 متر عن بوابة معبر القائم الحدودي مع العراق، إلى ثلاث ضربات أخرى طالت المنطقة الصناعية داخل البوكمال".

    وكشفت المصادر عن أن القصف: "أدى إلى تدمير الموقع بالكامل حيث وصل عدد الشهداء إلى 18 عنصرا و 35 جريحا، وتدمير مستودع للذخيرة بتلك الضربات" مؤكدة أن "المنطقة مطوقة حاليا".

    الدفاع الوطني السوري يدمر أهدافا نوعية قرب الحدود العراقية
    © Sputnik . Ahmad al-Kinani
    "الدفاع الوطني" السوري يدمر أهدافا نوعية قرب الحدود العراقية

    وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر أمني عراقي في قوات حرس الحدود، عن تعرض فصائل عراقية للقصف في منطقة البوكمال داخل الحدود السورية من قبل طيران لم يحدد بعد، مضيفا أن "القصف أوقع عددا من القتلى والجرحى، لكن لم يتم التأكد من الأعداد حتى الآن.

    وتأتي عملية تطهير البادية السورية المحاذية للحدود العراقية، بالتزامن مع ضغوط شديدة تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة العراقية لمنعها من إعادة فتح معبر القائم المقابل لمعبر البوكمال على الحدود السورية–العراقية المشتركة.

    وكشفت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك" أمس أن ضغوطا أمريكية مورست على الجانب العراقي أدت إلى تأجيل موعد إعادة فتح معبر البوكمال – القائم على الحدود السورية العراقية، الذي كان مقررا أول أمس السبت، وأنه من المقرر أن يتم افتتاح المعبر خلال مدة أقصاها 9 أيام.

    الدفاع الوطني السوري يدمر أهدافا نوعية قرب الحدود العراقية
    © Sputnik . Ahmad al-Kinani
    "الدفاع الوطني" السوري يدمر أهدافا نوعية قرب الحدود العراقية

    وقالت المصادر: إن كافة التجهيزات اللوجستية والفنية استكملت على الجانبين السوري والعراقي لافتتاح معبر البوكمال – القائم الحدودي بين سوريا والعراق، مضيفة أنه كان من المتوقع أن يتم افتتاح المعبر يوم السبت 7 سبتمبر/ أيلول الجاري لكن هنالك ضغوط أمريكية تمارس على الجانب العراقي لتأخير افتتاح المعبر بحجة "تواجد إيراني كبير على المعبر"، لافتة إلى أن طيران الاستطلاع الأمريكي لم يفارق أجواء منطقة المعبر منذ نحو أسبوع.

    وأكد مصدر في الحشد الشعبي العراقي لسبوتنيك أنه من المتوقع أن يتم افتتاح المعبر خلال مدة أقصاها 9 أيام وخاصة أن الجانب العراقي استكمل أيضا كامل التجهيزات، ولكن هنالك حسابات سياسية وضغوط أمريكية تتدخل بموعد افتتاح المعبر.

    وكان قائم مقام قضاء القائم العراقي، أحمد جديان، أعلن في تصريح لـ"سبوتنيك" يوم الجمعة الماضي، إنجاز 90% من إعادة تأهيل المنفذ الحدودي مع سوريا مؤكدا أنه لن يعاد فتحه في السابع من الشهر الجاري حسب المقرر، وتأجيله إلى إشعار آخر بسبب عدم اكتمال بعض الأعمال اللوجستية.

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    الكلمات الدلالية:
    سوريا, العراق
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