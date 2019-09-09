نقيب الفلاحين: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين في مصر، أن إصلاح القطاع الزراعي هو هدف رئاسي ورؤية شاملة للنهوض بذلك القطاع.

وقال أبو صدام عبر شاشة التلفاز "تحية خاصة من فلاحين مصر للجهود الكبيرة التي أبلاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المجال الزراعي".

وأضاف أبوصدام خلال مداخلة هاتفية له، أن السيسي قام بثورة زراعية في كل المجالات الزراعية بتوقيت واحد ووقت قصير جدا.

وأوضح نقيب الفلاحين أن تعدي البعض على الأراضي الزراعية أدى لتقليص مساحة الأراضي الزراعية، ليوجه السيسي باستصلاح مليون ونصف فدان في فترة وجيزة.

وأشار أبو صدام إلى أن مصر بدأت بالزراعة الحديثة ومشروع الـ100 ألف صوبه زراعية بجميع أيام العام وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة وكميات كبيرة.

وشدد على أن ذلك يتيح تصدير الكثير من المنتجات الزراعية، متما "صدرنا أكثر من 4 مليون و600 ألف طن فواكه وخضروات وباتت مصر تنعم باكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهة".