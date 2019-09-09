رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يعلن تنفيذ مشروعات كبرى

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنفيذ مشروعات كبرى خلال الـ5 سنوات المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك يجري وفقا للمخطط العام، الذي تم وضعه في 2015، إذ تضمن المخطط تنفيذ عملية التنمية عن طريق ضخ استثمارات.

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة، أن الهيئة تسير بشكل جيد تبعا للمخطط العام، وتضمن المخطط تنفيذ عملية التنمية عن طريق ضخ استثمارات، وفقا للرؤية الاستراتيجية للدولة حتى 2030، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

ولفت زكي إلى أن الهيئة وضعت خطة واضحة للاستثمار وإقامة بنية تحتية، وأن الخمس سنوات المقبلة ستشهد تنفيذ المشروعات الكبرى داخل المنطقة ودخول بعض العقود تحت التفاوض حيز التنفيذ.

وطالب، المهندس يحيى زكي، خلال لقائه الأول بالعاملين بالهيئة الاقتصادية في العين السخنة، العاملين بضرورة تنفيذ بعض المتطلبات الإدارية، التي تنعكس على أداء العاملين بالهيئة، مشيرا إلى التزامه بالضوابط والإجراءات التي تحكم هذه العلاقة ووضع آليات لممارسة مهام الحوكمة تبعا لعلوم الإدارة الحديثة.