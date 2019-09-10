اليمن.. الحوثي يوجه رسالة للإمارات

دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد علي الحوثي، اليوم الإثنين، قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تمكين مواطنيها من حقهم الديمقراطي بدلا من الخوض في حروب باليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، على حسابه في "تويتر": "‏ندعو قيادة الإمارات إلى الإصغاء لمطالب مواطنيها وتمكينهم من حقهم الديمقراطي الذي يتطلعون إليه".

ندعوا قيادة الامارات الى الإصغاء لمطالب مواطنيها وتمكينهم من حقهم الديمقراطي الذي يتطلعون اليه .

فمن الغريب ان يدعي حكام الامارات خوض الحروب لحماية حرية الاخرين بينما يفقدها مواطنيها — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 9, 2019

وأضاف: "من الغريب أن يدعي حكام الإمارات خوض الحروب لحماية حرية الآخرين، بينما يفقدها مواطنوها".

واعتبر ‏أن "سعادة المواطن الإماراتي منحه مايتطلع إليه من رفاه حقوقي بما يمثل من اعتزاز حقيقي بالثقة به وذلك من خلال ممارسته لدوره في المشاركة الحقيقية في تمثيل الشعب عبر الانتخابات الحرة غير المقيدة او المختزلة".

ان سعادة المواطن الاماراتي منحه مايتطلع اليه من رفاه حقوقي بما يمثل من اعتزاز حقيقي بالثقةبه

وذلك من خلال ممارسته لدوره في المشاركة الحقيقيةفي ثمثيل الشعب عبر الانتخابات الحرة الغير مقيدة او المختزلة

وهذه هي المعركة الحقيقيةالتي يحب خوضها بدلا من المغامرات والحروب العبثيةباليمن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 9, 2019

وخلص الحوثي بالقول: "هذه هي المعركة الحقيقية التي يجب خوضها بدلاً من المغامرات والحروب العبثية باليمن".