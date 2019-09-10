اليمن.. الحوثي يوجه رسالة للإمارات

القاهرة - سبوتنيك. وقال الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، على حسابه في "تويتر": "ندعو قيادة الإمارات إلى الإصغاء لمطالب مواطنيها وتمكينهم من حقهم الديمقراطي الذي يتطلعون إليه".
ندعوا قيادة الامارات الى الإصغاء لمطالب مواطنيها وتمكينهم من حقهم الديمقراطي الذي يتطلعون اليه .— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 9, 2019
فمن الغريب ان يدعي حكام الامارات خوض الحروب لحماية حرية الاخرين بينما يفقدها مواطنيها
وأضاف: "من الغريب أن يدعي حكام الإمارات خوض الحروب لحماية حرية الآخرين، بينما يفقدها مواطنوها".
واعتبر أن "سعادة المواطن الإماراتي منحه مايتطلع إليه من رفاه حقوقي بما يمثل من اعتزاز حقيقي بالثقة به وذلك من خلال ممارسته لدوره في المشاركة الحقيقية في تمثيل الشعب عبر الانتخابات الحرة غير المقيدة او المختزلة".
ان سعادة المواطن الاماراتي منحه مايتطلع اليه من رفاه حقوقي بما يمثل من اعتزاز حقيقي بالثقةبه— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 9, 2019
وذلك من خلال ممارسته لدوره في المشاركة الحقيقيةفي ثمثيل الشعب عبر الانتخابات الحرة الغير مقيدة او المختزلة
وهذه هي المعركة الحقيقيةالتي يحب خوضها بدلا من المغامرات والحروب العبثيةباليمن
وخلص الحوثي بالقول: "هذه هي المعركة الحقيقية التي يجب خوضها بدلاً من المغامرات والحروب العبثية باليمن".
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