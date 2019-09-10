نصر الله يتحدث عن "الحرب العبثية" ويوجه دعوة عاجلة إلى السعودية

قال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، إن ما حدث في جنوب اليمن "كشف زيف ادعاءات العدوان السعودي الإماراتي على اليمن بحماية الشرعية".

وفي كلمة له خلال إحياء مراسم العاشر من محرم، اليوم الثلاثاء، قال نصر الله إن الشعب اليمني اليوم هو عنوان المظلومية والحصار، والحرب عليه تحولت إلى حرب عبثية بدعم أمريكي، داعيا إلى "وقف العدوان الغاشم على اليمن وترك اليمنيين ليقرروا مصيرهم بأنفسهم"، وذلك حسب قناة "الميادين".

وأضافت الأمين العام لحزب الله أن "معارك أبين وعدن في جنوب اليمن أكدت زيف ادعاءات التحالف السعودي الإماراتي بشأن أهداف الحرب"، داعيا "السعودية إلى أن تدرك أن حربها على اليمن بدعم أمريكي لن تقودها إلا إلى الهزيمة".

وتدور على الساحة اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية.

ويسعى التحالف بقيادة السعودية والإمارات وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.