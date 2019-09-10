اتصال هاتفي من أمير قطر إلى نظيره الكويتي... هذه تفاصيله

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، بنظيره الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر، اطمأن خلاله على صحته.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "أجرى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا بأخيه أمير دولة الكويت الشقيقة، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اطمأن خلاله على صحته بعد استكمال الفحوصات الطبية التي أجراها سموه بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب الوكالة الرسمية، دعا أمير قطر، خلال الاتصال، الله العزيز القدير أن يديم على أمير الكويت موفور الصحة وتمام العافية.

سمو أمير البلاد المفدى يجري اتصالا هاتفيا بأخيه أمير دولة الكويت الشقيقة، اطمأن خلاله على صحة سموه بعد استكمال الفحوصات الطبية التي أجراها بالولايات المتحدة الأمريكية، داعيا الله العزيز القدير أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية. #قنا pic.twitter.com/TelQ4FAAyU — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 9, 2019

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، يوم الأحد الماضي، تأجيل لقاء أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نقله إلى أحد المستشفيات في الولايات المتحدة، لإجراء الفحوصات الطبية.