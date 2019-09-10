السودان... الحكومة الانتقالية تضع 10 مهام لتنفيذها خلال 6 أشهر

أعلن وزير الثقافة والإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، أن الحكومة الجديدة وضعت جملة من الأهداف لإنجازها خلال ستة أشهر، وهي تمثل أولويات بالنسبة لها، ومن بينها تحقيق السلام ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومحاربة الفساد وتعزيز دور المرأة بالمجتمع وإصلاح أجهزة الدولة الرسمية.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال صالح، في تصريحات للصحافيين عقب انتهاء أول اجتماع لمجلس الوزراء الانتقالي، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة الجديدة، وضعت 10 أولويات لتحقيقها خلال الأشهر الستة الأولى للفترة الانتقالية، أبرزها: تحقيق السلام المستدام ووقف الحرب، ومعالجة أزمة الاقتصاد خاصة ارتفاع الأسعار، وتكوين لجنة مستقلة خلال للتحقيق في المتهمين بفض ساحة الاعتصام وتعزيز دور النساء لضمان مشاركتها الحقيقة في المجتمع، إضافة إلى إصلاح أجهزة الدولة وتحديد أوجه العلاقة بين الحكومة المركزية مع وحكومات الولايات".

واستطرد فيصل محمد صالح: "أيضا من أولويات الحكومة وضع سياسية للعلاقات الخارجية مع مراعاة استقلالية رأي السودان ومصالحه، والاهتمام بالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والبيئة والقليل من استخدام الأوراق والاتجاه بالتعامل إلكترونيا بين مؤسسات الدولة في الرسائل ووسائل الاتصال والتحضير للمؤتمر الدستوري قبل انتهاء الفترة الانتقالية ومحاربة الفساد".

وأدى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، الأحد الماضي، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، كأول حكومة عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من نيسان/أبريل الماضي.