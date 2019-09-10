أبو الغيط: إسرائيل تعتدي على الأراضي العربية بغطاء أمريكي

قال الأمين العام لجامعة الدول العرية، أحمد أبو الغيط، إن الولايات المتحدة توفر غطاء سياسيا لإسرائيل كي تقوم باعتداءات هوجاء على أراضي الدول العربية، وذلك بعد أسابيع من غارات شنتها إسرائيل على مواقع بسوريا وسقوط طائرات مسيرة تابعة لها في لبنان.

القاهرة - سبوتنيك . وقال أبو الغيط، أمام الدورة 152 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، اليوم الثلاثاء: "لدى إسرائيل حاليا غطاء سياسي من الولايات بما يمكنها من الاعتداء على أراضي عربية كما شاهدنا بالأسابيع الماضية، وهذا نوع من اللعب بالنار وسلوك استعراضي الغرض منه الدعاية الانتخابية".

وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، الشهر الماضي، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية. بينما أعلن مسؤول في حزب الله أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض.