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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    الرئيس المصري يبحث تنمية الصعيد ضمن رؤية "التنمية المستدامة"

    © Sputnik . Aleksei Nikolskiy
    العالم العربي
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    بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة وبرنامج تنمية الصعيد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء الآخرين، خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القاهرة
    © REUTERS / POOL New
    السيسي يعين رئيسا جديدا للمحكمة الدستورية العليا في مصر
    ذكرت ذلك صحيفة "الأهرام" المصرية، مشيرة إلى أن الاجتماع حضره الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

    وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي، إلى جانب دعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة بمنظومة النظافة بالمحافظات المصرية.

    ولفت المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن السيسي وجه بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، مشيرا إلى أن وزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية، استعرضا تطورات تنفيذ برنامج تنمية محافظات الصعيد، بقيمة إجمالية نحو 18 مليار جنيه يشترك البنك الدولي في تمويلها جزئيا.

    وأوضح أن المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأوضاع التنموية لسكان صعيد مصر من خلال تعزيز التنافسية وتوفير فرص العمل ودعم المحافظات لتحسين قدرتها على توفير الخدمات العامة للمواطنين، وتتضمن مشروعات التنمية إحلال وتجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف.

    وطالب السيسي بمراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجا، والاهتمام بالعنصر البشري من حيث التدريب ورفع الكفاءة.

    وأكد السيسي على أهمية اتساق البرنامج مع أهداف الدولة التنموية والاجتماعية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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    الكلمات الدلالية:
    مصطفى مدبولي, عبد الفتاح السيسي, مصر
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