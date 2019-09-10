إعلامي إسرائيلي: نتنياهو ينوي تنفيذ خطوات لضم الضفة الغربية

قال إعلامي إسرائيلي إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ينوي تنفيذ خطوات لضم الضفة الغربية.

نشر الصحفي الإسرائيلي، بارك رافيد، المذيع والكاتب في القناة الـ"13" العبرية، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤول رفيع المستوى، أن نتنياهو سيتناول تنفيذ خطوات لضم الضفة الغربية.

פרסום ראשון: בכיר ישראלי אומר לי כי הצהרת נתניהו תעסוק בכוונתו לבצע מהלכי סיפוח בגדה המערבית. לשכת נתניהו: אין תגובה — Barak Ravid (@BarakRavid) September 10, 2019

وقال رافيد في تغريدته:

قال لي مسؤول إسرائيلي أن إعلان نتنياهو سيتناول تنفيذ خطوات لضم الضفة الغربية.

وتابع باراك رافيد، الإعلامي الإسرائيلي:

ومكتب نتنياهو لم يعلق على الخبر.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطابا مساء اليوم، الثلاثاء؛ حسب وسائل إعلام إسرائيلية.