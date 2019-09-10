Widgets Magazine
تسجيل
18:58 10 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث

    معبد "إله القمر" عند الفراعنة يخضع لأعمال ترميم واسعة (صور وفيديو)

    © Sputnik . Salma KHattab
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    يخضع معبد الإله خنسو الواقع في محافظة الأقصر، جنوبي مصر، واعتبره قدماء المصريين إلها للقمر، لأعمال ترميم واسعة يتوقع بعد انتهائها أن تغير من شكل منطقة معابد الكرنك، التي تمثل واحدة من أهم وأبرز المناطق الأثرية في مصر.

    الأقصر - سبوتنيك. يحظى المعبد بأهمية خاصة، إذ يعتبر الإله خنسو أحد أعمدة الثالوث المقدس عند المصريين القدماء، والمكونة من (الأب والأم والابن) يمثل الأب الإله آمون، والأم زوجته موت والابن خنسو.

    وبدأ بناء المعبد في عهد الملك رمسيس الثالث من الأسرة العشرين، ثم أكمله رمسيس الرابع، ثم رمسيس الحادي عشر، ثم حريحور الكاهن الذي أصبح آخر فراعنة الأسرة العشرين (1189-1077 ق.م).

    ويعد المعبد واحدا من أكمل المعابد في هذه المنطقة، إذ يتكون من فناء له طراز مدرج يحيط به رواق مكون من 28 عامودا، ثم بهوا للأعمدة يوصل إلى غرفة الهيكل أو قدس الأقداس.

    وتتميز سقوف المعبد أيضا بطراز مختلف، إذ بنيت بطريقة تجعل الإضاءة تنخفض بشكل طبيعي حتى تختفى تماما مع الوصول إلى غرفة قدس الأقداس، وهو المكان المخصص للعبادة الذي ينبغي أن يكون مظلما تماما.

    خلال جولة تفقدية لعمليات الترميم بالمعبد، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري أنه "على الجانب الآخر من المعبد توجد بوابة للملك بطلميوس الثالث، وبعد هذه البوابة كان هناك جزء من قرية، بعد إزالتها ظهر طريق الكباش".

    © Sputnik . Salma KHattab
    معبد "خنسو" إله القمر عند قدماء المصريين يخضع لأعمال ترميم واسعة

    وطريق الكباش هو طريق مقدس كان قديما يربط بين معبد الأقصر والمعابد في منطقة الكرنك بداية من بوابة الملك بطليموس الثاني ومعبد خنسو، يبلغ طوله نحو 2.7 كيلو متر وعلى جانبيه نحو 1200 تمثال لأبو الهول ولكن برأس كبش، تعرضت معظم هذه التماثيل للتدمير على مر العصور، وتعمل وزارة الآثار المصرية حاليا على ترميمها وتمهيد الطريق من جديد لإعادة افتتاحه.

    © Sputnik . alma KHattab
    معبد "خنسو" إله القمر عند قدماء المصريين يخضع لأعمال ترميم واسعة

    يعمل على ترميم معبد خنسو وزارة الآثار المصرية إلى جانب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن برنامج المعونة الأميركية إلى مصر، وتبلغ تكلفة ترميمه 11 مليون جنيه، أَي نحو 700 ألف دولا أميركي، ويعد أبرز تحدي أمام المرممين بالمعبد إزالة آثار النيران إذ استخدم هذا المعبد كمان للسكن خلال فترة الاضطهاد الاضطهاد الروماني للمسيحين في مصر.

    © Sputnik . Salma KHattab
    معبد "خنسو" إله القمر عند قدماء المصريين يخضع لأعمال ترميم واسعة

    ويقول مدير عام آثار منطقة معابد الكرنك مصطفى الصغير لوكالة "سبوتنيك" إن هذا المعبد "يعتبر احد اهم المعابد الموجودة في الكرنك، فإضافة لكونه مخصصا لعبادة المعبود خنسو أحد أعمدة الثالوث المقدس عند المصري القديم يتميز أيضا بانه يأخذ نفس تفاصيل المعابد في الدولة الحديثة، وهو واحد من أجمل المعابد الموجودة، رغم أن العديد من الناس استخدمت هذا المعبد سواء للعبادة أو للسكن في فترات العصور الوسطى ما يظهر أثار سناج على جدران المعبد".

    ويضيف الصغير "أثار السناج هذه غطت جدران المعبد والنقوش الموجودة عليه، وبداية من عام 2007 بدأ مشروع ترميمه"، موضحا "بفضل هذه الفترة الطويلة من الترميم تمكنا لأول مرة أن نرى النقوش على التي رسمها المصري القديم على جدران المعبد بوضوح، وهي نقوش في حالة جيدة جدا للحفظ".

    © Sputnik . Salma KHattab
    معبد "خنسو" إله القمر عند قدماء المصريين يخضع لأعمال ترميم واسعة

    ويتابع الصغير "شملت أعمال الترميم أيضا إضاءة المعبد باستخدام المواد الطبيعية".

    ويشرح الصغير "تظهر نقوش المعبد بعض الآلهة وبعض الظواهر الفلكية مثل الشمس والقمر وصور لتقديم القرابين للإله حورس والإله آمون".

    ويمثل الإله خنسو بهيئة إنسان أو صقر وعلامة للقمر فوق رأسه، ويعني اسمه "العابر"، ويعد إشارة في عالم الموتى إلى عبور المتوفى العالم، مثله مثل القمر.

    انظر أيضا:

    مصر تعلن اكتشاف مقبرتين أثريتين بمحافظة الأقصر (فيديو)
    مصر... الكشف عن مقبرتين أثريتين في الوادي الجديد
    افتتاح مقبرتين فرعونيتين للزيارة بالبر الغربي في الأقصر..صور وفيديو
    أكتشاف معبد فرعوني جديد قرب أسوان
    الكلمات الدلالية:
    أسرار التاريخ, معبد, المصريون القدماء, الفراعنة, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الأحواض الناتجة عن ذوبان الأنهار الجليدية في آيسلندا
    وجه الأرض الجديد...من يؤثر على تغييره
    الولايات المتحدة تحاول حل مشكلة شرعية الوجود من خلال تكتيك إطالة وقت تواجدها في سوريا
    محاولة حل مشكلة شرعية الوجود الأمريكي في سوريا
    إنفوجرافيك - مقارنة بين آيفون 11 وآيفون برو 11
    أول طائرة "آيرباص إيه 220- 300" في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك