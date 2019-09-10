إطلاق صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة

أطلقت صافرات الإنذار مساء اليوم الثلاثاء في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لشمال قطاع غزة، وذلك بعد رصد منظومة القبة الحديدية للإطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه مدينتي عسقلان وأسدود جنوبي إسرائيل.