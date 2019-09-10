إجلاء نتنياهو من تجمع انتخابي بعد إطلاق صواريخ من غزة

أثناء تجمع انتخابي في مدينة أشدود الإسرائيلية، أجلي بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على عجل.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن صافرات الإنذار دوت في مدينة أشدود وأشكلون، شمال قطاع غزة، وتم على إثرها إجلاء نتنياهو، أثناء تجمع انتخابي.

وكتب الإعلام الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، أن رئيس مدينة أشكلون شمال قطاع غزة، قرر فتح الملاجئ والمخابئ، بعد إطلاق صافرات الإنذار التي جاءت على خلفية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

يتبع...