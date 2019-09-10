أوبك: وزير الطاقة السعودي الجديد أكد عدم تغير سياسة بلاده

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، محمد باركيندو، أن وزير الطاقة السعودي الجديد، عبد العزيز بن سلمان، أكد له عدم تغير سياسة المملكة العربية السعودية في مجال النفط بعد التغييرات الأخيرة في منصب وزير الطاقة.

موسكو - سبوتنيك. وقال باركيندو، اليوم الثلاثاء، متحدثا للصحافيين ردا على سؤال حول مدى تأثير التغيرات الأخيرة في قطاع الطاقة السعودي على سياسة الرياض في مجال النفط:

"الأمير عبد العزيز بن سلمان أكد لي يوم أمس، أنه لن تكون هناك تغيرات في سياسة بلاده في مجال النفط أو في سياستها تجاه "أوبك"، أو الشراكة بين دول "أوبك" وغير "أوبك". هو يعتزم أن يستمر في سياسة الوزير السابق، خالد الفالح".

هذا وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر مساء السبت الماضي، أمراً ملكياً بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلفاً له.

وتستضيف أبوظبي فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي خلال الفترة من 9 إلى 12 أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك لأول مرة، تقوم فيها دولة عربية عضو في منظمة "أوبك" باستضافة فعاليات هذا المؤتمر العريق والبارز.