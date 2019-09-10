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21:59 10 سبتمبر/ أيلول 2019
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    سلمى اللومي: آن الأوان للمرأة التونسية أن تحكم

    © Photo / Wael Magdy
    العالم العربي
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    قالت المرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية في تونس، سلمى اللومي، إن المرأة التونسية حققت العديد من المكاسب، جعلها رائدة على الصعيد العربي والدولي.

    وأضافت في حوار مع "سبوتنيك"، ينشر لاحقًا، أن "هذه المكاسب كرست المساواة بين المرأة والرجل، عبر سلسلة من القوانين التقدمية والثورية، تم تمريرها في العصور السابقة، خصوصا في عهد الحبيب بورقيبة".

    وأكدت أن المكاسب التي كرستها ما وصفتها بدولة الاستقلال لصالح المرأة التونسية، تعد ثورة حقيقية في العالم العربي، والتي عززت بعد ذلك فكرة إمكانية أن تكون المرأة في أعلى مراكز القرار".

    وأشارت إلى أن "الوقت قد حان لتكون المرأة التونسية في أعلى هرم السلطة، بتقلدها منصب رئيس الجمهورية، بالنظر إلى الكفاءة الكبرى التي تتمتع بها في شتى المجالات".

    © REUTERS / AMMAR AWAD
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    وسلمى اللومي، سيدة أعمال شغلت منصب رئيسة مديرية عامة لمجمع شركات متخصصة في صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات، ورئيسة مديرية عامة لشركات فلاحية وشركات للصناعات الغذائية، وتولت في 2016 منصب وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، وتم تعيينها يوم 1 نوفمبر 2018، من قبل رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي وزيرة مديرة للديوان الرئاسي، المنصب الذي شغلته حتى تاريخ استقالتها يوم 14 مايو 2019.

    وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إلا أن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، دفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتعديل مواعيد وتوقيتات الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الثاني، بعد نجاح ثورة الياسمين في الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.

    وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، يوم 15 سبتمبر/ أيلول 2019، موعدا لإجراء الانتخابات، وهو ما أجبر المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى الإسراع بتقديم أوراق ترشحهم.

    ووصل عدد المرشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي إلى 98 مرشحا، أسقطت منهم الهيئة 72 لعدم اكتمال ملفاتهم، لكن المتبقين كانوا موضوع جدل طفا على السطح بسبب اكتشاف البعض لتزوير هوياتهم من أجل تزكية مرشحين للرئاسة، إلى جانب تزوير تزكيات نواب برلمانيين.

     وتنطلق الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر/ أيلول، ويدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر/ أيلول بعد يوم الصمت الانتخابي، كما تعلن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في 17 من الشهر نفسه.

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    أخبار العالم العربي, انتخابات, مرأة, تونس
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