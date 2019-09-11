"الشرق الأوسط": المبعوث الأمريكي حث المسؤولين اللبنانيين على استئناف المباحثات حول ترسيم الحدود

عقد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، استهلها بلقاء مع رئيس الحكومة سعد الحريري، ومن ثم اجتماع صباح اليوم مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وآخر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبهذا الصدد، كشفت مصادر خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن مساعد وزير ​الخارجية الأمريكية​ لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، حث على استئناف المباحثات حول ​ترسيم الحدود​ بين ​لبنان​ وإسرائيل من حيث توقفت، وأبدى استعدادا وتجاوبا واضحا للتوصل إلى نتيجة والانتهاء من ترسيم الحدود.

ووفقا للصحيفة، أكد شنكر إمكانية تذليل العقبات والخلافات التي ظهرت بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، كتحديد فترة ستة أشهر أو مسألة رعاية ​الأمم المتحدة​، وتلازم الترسيم البري والبحري معا، مشددا على أن هذا الأمر أولوية، وفيه مصلحة لمختلف الأطراف.

يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين.