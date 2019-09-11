"عمليات بغداد" تعلن اعتقال 78 إرهابيا منذ أبريل الماضي

وكشف الفريق الركن الربيعي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر قيادة عمليات بغداد، عن إلقاء القبض على 78 شخصا بتهم تتعلق بقضايا إرهاب.
وأشار الفريق الركن الربيعي إلى الاستيلاء على كميات من الأسلحة والعتاد والمتفجرات إضافة إلى عبوات ناسفة، مؤكدا نجاح الخطة الأمنية التي كانت معدة لتأمين مراسم عاشوراء.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.
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