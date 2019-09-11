بعد دعوة عاجلة من السعودية... بيان من الإمارات بشأن "تصعيد بالغ الخطورة"

القاهرة - سبوتنيك. أدانت الإمارات، اليوم الأربعاء، إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعتزامه ضم مستوطنات بالضفة الغربية، معتبرة ذلك تعيدا خطيرا.

ونقلت وكالة "وام" الرسمية، عن وزير الخارجية عبد الله بن زايد، أن "هذا الإعلان يعتبر تصعيدا خطيرا ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية، ويعبر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعي الحميدة التي يقوم بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية".