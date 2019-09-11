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16:17 11 سبتمبر/ أيلول 2019
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    تظاهرة حاشدة للاجئين الفلسطينيين في بيروت طلباً للجوء إلى الدول الأوروبية

    بالفيديو والصور... تظاهرة حاشدة للاجئين الفلسطينيين في بيروت طلبا للجوء إلى الدول الأوروبية

    © Sputnik . Zahraa al-Amir
    العالم العربي
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    نظم مئات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اليوم الأربعاء، تظاهرة في ساحة الشهداء وسط بيروت، طلباً للجوء إلى عدد من الدول الأوروبية.

    هذه التظاهرة هي الثالثة التي تنفذها "الهيئة الشبابية الفلسطينية" للضغط على الدول الأوروبية لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين بعد أن ضاقت بهم سبل الحياة في لبنان في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة التي يعيش في ظلها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات في لبنان.

    تظاهرة حاشدة للاجئين الفلسطينيين في بيروت طلباً للجوء إلى الدول الأوروبية
    © Sputnik . Zahraa al-Amir
    تظاهرة حاشدة للاجئين الفلسطينيين في بيروت طلباً للجوء إلى الدول الأوروبية

    وتؤكد الهيئة الشبابية أنها استقبلت حتى الساعة عشرات آلاف طلبات اللجوء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتنوي تقديمها الى مختلف السفارات الأوروبية العاملة في بيروت.

    تظاهرة حاشدة للاجئين الفلسطينيين في بيروت طلباً للجوء إلى الدول الأوروبية
    © Sputnik . Zahraa al-Amir
    تظاهرة حاشدة للاجئين الفلسطينيين في بيروت طلباً للجوء إلى الدول الأوروبية

    وقال أحد المتظاهرين لـ"سبوتنيك":" أريد أن أوجه رسالة للأنروا، نحن لا نرى أي مساعدات منها، وأنا أتكلم باسم كل مريض، عندما أطلب مساعدات لإجراء عمليات جراحية لإبني يقولون أنهم لا يتكفلون بها، أطلب دواء يقولون لا يوجد هذا الدواء، ما نفع الأنروا إذا لم تساعدنا، أين هي المساعدات التي تقدم للأنروا، منذ فترة تلقت الأنروا مساعدات من كندا بقيمة 50 مليون دولار، أين هي؟".

    تظاهرة حاشدة للاجئين الفلسطينيين في بيروت طلباً للجوء إلى الدول الأوروبية
    © Sputnik . Zahraa al-Amir
    تظاهرة حاشدة للاجئين الفلسطينيين في بيروت طلباً للجوء إلى الدول الأوروبية

    وأضاف:" أين هي الأنروا من قرار وزير العمل الجديد، نحن لاجئين و لم نتعامل كلاجئين يتم التعامل معنا كأجانب، يجب أن ندفع إقامة وطبابة وممنوع الدخول إلى المستشفيات قبل دفع التأمين ولا أحد معه تأمين، وأصبح الفلسطيني ممنوع من العمل وغداً من الممكن أن يقطعوا عنا الهواء لا أحد يعلم ما الذي سيقطعوه عنا".

    تظاهرة حاشدة للاجئين الفلسطينيين في بيروت طلباً للجوء إلى الدول الأوروبية
    © Sputnik . Zahraa al-Amir
    تظاهرة حاشدة للاجئين الفلسطينيين في بيروت طلباً للجوء إلى الدول الأوروبية

    وكان وزير العمل اللبناني كميل أبوسليمان قد بدء بتنفيذ خطة لتنظيم العمالة الأجنبية في البلاد للحد من مشكلة البطالة، لا سيما السورية والفلسطينية، ما أثار الكثير من ردود الفعل السلبية على الساحة اللبنانية والفلسطينية.

    هذا ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات حوالي 174.422 فردا بحسب تعداد ادارة الاحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني و لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني عام 2017، ويعيشون في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا في المحافظات الخمس في لبنان.

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